Perfil de Rodrigo Amendoim ganha 500 mil seguidores após morte | A TARDE

O perfil de Rodrigo Amendoim ganhou ao menos 500 mil seguidores e já chega perto de 2 milhões, após a morte do influenciador na noite do sábado, 28. Em vida, “Mendo” acumulava 1,4 milhão de seguidores, e o número agora está em 1,9 milhão.

Mais de 56 mil pessoas, entre anônimas e famosas, usaram a última publicação feita por Amendoim para se despedir do jovem. "Descanse em paz", escreveu a cantora e ex-BBB Gabi Martins.

Por outro lado, outros internautas criticaram o aumento no número dos seguidores: “O cara agora que faleceu bateu 1.8M de seguidores e 51 mil comentários nessa foto, ou seja, os mortos recebem mais flores do que os vivos porque o remorso é maior que a gratidão!”, escreveu um.

Rodrigo Amendoim foi encontrado morto no apartamento onde morava em Lauro de Freitas. A principal suspeita é de suicídio.

Em caso de depressão ou suspeita, procure ajuda

Se você está ou conhece alguém que está enfrentando problemas depressivos ou tendo pensamentos suicidas, ofereça ajuda e acolha. Não fique calado. Peça ajuda. Você não está sozinho (a).

Ligue para o CVV – Centro de Valorização da Vida, no número 188 ou entre no site https://www.cvv.org.br/. O CVV realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone, e-mail e chat.