Personal quebra o silêncio e expõe detalhes de relação com Gracyanne | A TARDE

Gilson de Oliveira, personal trainer apontado como pivô da separação de Gracyanne Barbosa e Belo, quebrou o silêncio e falou pela primeira vez sobre sua relação com a musa fitness. Em entrevista ao canal do advogado Joabs Sobrinho, no Youtube, Gilson negou ter sido personal de Gracyanne.

“Nunca fui [personal da Gracyanne] (…) Eu fazia parte dos desafios porque eu tinha um preparo pra isso, tenho muita consciência corporal pra isso”, disse ele. Segundo ele, o fim do casamento de Belo e Gracyanne estava premeditado: “Algo que todo mundo sabia”.

Leia mais

>> Davi confirma término com Mani e dispara: "Não soube me respeitar"

Detalhando seu caso extraconjugal com Gracyanne, Gilson revelou que manteve relações com a musa de fevereiro a agosto do ano passado, e que os dois se encontravam uma ou duas vezes por semana, a sós, fora da academia. “Por conta das obrigações de cada um, era um relacionamento com nada forçado, sem interesses”, revelou.

Segundo o personal, Belo tomou conhecimento sobre o caso dos dois, após um certo tempo. Além disso, Gilson contou que a relação dos dois não era algo explícito, mas que as pessoas próximas aos dois no ambiente da academia, começaram a desconfiar.

“Depois de um tempo, sim. A galera que nos rondava começou a comentar e falar sobre. Não ficou algo explícito, mas todos acreditavam que existia”, declarou ele, que ainda garantiu não ter tido qualquer tipo de benefício com o relacionamento. “De maneira nenhuma, tanto que por mim, ninguém soube. Ninguém ouviu sair da minha boca”, garantiu.

Por fim, o personal destacou o que fez com que ele engatasse o romance proibido com Gracyanne. “Não sei te dizer sobre ela, mas sobre mim, conforme o tempo foi passando, o nosso contato na academia foi aumentando por conta dos desafios, dos treinos, da troca de informação em relação ao que a gente curte… Eu comecei a gostar dela pela pessoa que ela é, que ela sempre se mostrou, ser sempre boa, de bom coração, tratar todos iguais”, revelou.