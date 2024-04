Por que 1º de Abril é o Dia da Mentira? | A TARDE

Cuidado com o que você lê na internet ou ouve dos amigos, colegas e familiares! Nesta segunda-feira, 1º de abril, é celebrado o Dia da Mentira, e a tradição é pregar peças.

Mas de onde isso surgiu? A comemoração da mentira tem suas raízes no século 16, quando o papa Gregório 13 introduziu uma mudança no calendário cristão em 1582. Anteriormente, o ano começava oficialmente em 25 de março, coincidindo com a chegada da primavera no Hemisfério Norte, e as celebrações se estendiam até 1º de abril.

Na França, no entanto, a tradição de comemorar o início do ano no final de março persistiu, apesar da nova norma. Aqueles que continuaram a aderir a essa prática foram ridicularizados e rotulados de "bobos de abril". Essa brincadeira perdurou ao longo do tempo, espalhando-se não apenas pela França, mas por toda a Europa e, eventualmente, pelo mundo.

No Brasil, o 1º de abril também alcançou os corredores da realeza. Em 1828, o jornal mineiro "A Mentira" publicou uma edição inicial anunciando falsamente a morte de Dom Pedro 1º. No entanto, o monarca faleceu anos mais tarde, em 24 de setembro de 1834, em Portugal.