'Prefiro brinquedos eróticos a ter um homem', diz Valesca Popozuda

Valesca Popozuda - Foto: Divulgação

Um dos grandes símbolos sexuais do funk no século XXI, Valesca Popozuda abriu o jogo sobre sua relação com o sexo. Em entrevista ao Extra, rela revelou preferências e até detalhes sobre a primeira vez.

"Perdi com 16 anos. Ainda demorei porque tinha medo. Tinha esse bloqueio. A primeira vez foi com um namorado. Foi um trauma porque não foi bom. Ele chegou ao ápice dele, mas eu não. Não foi aquela coisa básica do prazer. Você acha que gozou e foi muito bom, mas não foi. Eu achava que eu sabia tudo, mas eu não sabia nada. Até hoje eu acho que eu sei tudo e cada vez mais eu aprendo, sabe?", disse ao jornal.

Outra paixão da musa é o sexo anal. "Amo fazer. Fui descobrindo que eu tinha esse desejo... Mas a pessoa tem que me conquistar na cama para ganhar. Não é com qualquer um que pratico. Quando desperta o tesão profundo, eu preciso botar essa adrenalina pra fora. Aí eu libero. Sinto muito mais tesão no sexo anal do que no vaginal. Descobri que gostava quando experimentei um vibrador. Isso me leva às nuvens", revela.

A descoberta dos briquedos sexuais revolucionou a vida da Popozuda.

"Amo vibradores, tenho vários, perdi as contas. Do lado da minha cama deve ter uns cinco. E debaixo deve ter uma mala cheia. Eu era rata de sex shop. Tenho um consolo que é um pênis que cola na parede, que cola no chão. Também tenho um brinquedo em formato de coelhinho com várias funções, dá pra brincar legal. Quando tô com vontade, vou lá e uso. Às vezes, eles são melhores do que um homem. Prefiro mil vezes eles do que ter um homem ao meu lado", cravou.