Preta Gil celebra volta aos palcos ao lado da família: ‘Dose de cura’

De volta aos palcos após uma pausa para o tratamento do câncer de intestino, Preta Gil celebrou o retorno aos palcos ao lado da sua família com a turnê "Nós A Gente". Nas redes sociais, a cantora publicou registros do show no Rio de Janeiro e falou sobre a emoção que sentiu.

Preta ainda relembrou o momento delicado quando esteve internada em uma Unidade de Tratamento Intensivo. "Quando estava na UTI, depois da septicemia, eu pensava na oportunidade que Deus estava me dando de continuar minha trajetória e de lutar pela minha vida e minha felicidade!", iniciou.

A artista destacou a importância do apoio da família em meio aos desafios do tratamento. Além disso, Preta afirmou que a volta aos palcos também faz parte do processo de cura que está trilhando.

"Estar no palco com a minha família, no meio do meu tratamento oncológico, é uma dádiva de Deus! Por isso, tenho aproveitado cada segundo ao lado deles, mesmo com algumas limitações, pois esses shows têm sido uma dose muito forte de cura através da arte, do acolhimento e do amor! Obrigada, família! Obrigada, meu Rio de Janeiro!", afirmou.

Preta ainda contou que ainda fará parte dos próximos shows, sendo outro no Rio de Janeiro neste domingo, 18, e os outros em Belo Horizonte e São Paulo, no próximo fim de semana. A agenda da turnê também terá duas apresentações na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador, nos dias 30 de junho e 1º de julho.

