Preta Gil faz publicação antes de cirurgia: 'orem por mim'

A cantora Preta Gil vai passar por uma cirurgia para a retirada de um tumor no intestino nesta quarta-feira, 16, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Em uma publicação nas redes sociais, antes de ir para o centro cirúrgico, a artista afirmou que está cercada de amor.

"Estou indo agora fazer a cirurgia para retirar o tumor. Estou aqui cercada de amor, com meu filho ao meu lado e tantos amigos e familiares", iniciou.

Preta ainda falou sobre como vem se sentindo e a confiança depositada em todo o processo. "Estou grata e calma, muito confiante nos médicos, já Deus certo, receberei a energia e vibrações positivas de vocês. Orem por mim", escreveu.

A cantora deu entrada na unidade hospitalar desde o domingo, 13. O anúncio da cirurgia foi feito por ela nas redes sociais. Preta ainda mostrou alguns dos familiares e amigos que a acompanham no hospital, como o filho Francisco Gil, fruto do relacionamento com o ator Otávio Müller, e o amigo Gominho.

"Começaram os exames pré-operatórios. Estamos aqui. Vai dar tudo certo. Vou operar só na quarta-feira. Amanhã e terça, faremos exames pré-operatórios", disse.

Na segunda-feira, 14, Preta foi submetida a um exame de ressonância magnética e uma colonoscopia na terça.