Preta Gil recebe alta após ser internada com infecção: "Estou em casa"

- Foto: Reprodução | Instagram

Após quatro dias internada, Preta Gil, 49, recebeu alta nesta segunda-feira, 10, após ter sido internada por infecção, na sexta-feira, 7.

Segundo sua assessoria, a artista deu entrada no hospital Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, para tratamento de uma infecção urinária gerada por um cálculo renal.

“Oi, gente! Estou em casa, recebi alta. Estou muito feliz de estar em casa. Obviamente em casa tudo é melhor. […] Vou fazer um vídeo explicando tudo para vocês o que eu tenho, o que eu fiz no hospital e o que eu vou fazer nos próximos dias para me cuidar”, contou Preta.

No programa "TVZ", que ela apresentaria ao vivo nesta segunda no Multishow, Preta será substituída por Gominho, amigo da cantora.

"Eu vou me instalar (em casa), vou, enfim, chegar direito e vou fazer um vídeo explicando tudo direitinho pra vocês, o que eu fiz no hospital e o que eu vou fazer nos próximos dias pra me cuidar", acrescentou Preta.