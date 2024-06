Prima de MC Binn estaria grávida de Lucas Buda: "Tenho 70% de certeza" | A TARDE

O ex-BBB Lucas Buda quebrou o silêncio sobre a possibilidade de ser pai de uma criança esperada por Nina Capelly, cantora e prima de seu ex-colega de confinamento MC Binn.

Segundo Nina, as chances da criança ser de Buda é grande. "Tenho 70% de certeza de que é dele. Fiquei só com ele até agora, e assumi [relacionamento] com minha empresária, não tem como eu engravidar dela", disse a cantora à Quem.

Segundo ela, pouco antes de conhecer o ex-BBB, terminou um relacionamento de 4 anos, mas estava solteira quando conheceu o professor de capoeira.

Ela contou ainda que tentou contatar o ex-BBB, mas não conseguiu. "Estou um pouco chorona. Tentei entrar em contato com o Lucas. Ele não quis falar comigo. Queria falar com ele diretamente, mandei um áudio para ele explicando tudo. Estou bem sensível".

Também à revista, Lucas Buda afirmou que o assunto paternidade é um tema sensível e se disponibilizou a fazer o teste de DNA. Buda considera que não há chances dele ser o pai da criança.

"É um tema muito sensível e que eu sempre pautei por não ter conhecido o meu pai. Essa notícia me deixa bastante chateado porque não tem chances do filho ser meu. De toda forma, eu estou disponível para fazer o teste de DNA assim que possível para confirmar isso por meios legais".

