Quadro de Faustão se enquadra em “prioridade de saúde”; entenda

O apresentador Faustão está na fila única de transplante de coração, devido ao agravamento do quadro de insuficiência cardíaca. Em virtude da gravidade do quadro clínico, Fausto Silva está na fila como "prioridade de saúde".

Os critérios para que um paciente seja colocado na lista preferencial é definido pelo Ministério da Saúde. "A lista é única e não tem favorecido em relação à classe social, por exemplo. O que torna o paciente prioridade é seu estado de saúde", afirma o cardiologista Stephanie Rizk, especialista em insuficiência cardíaca, transplante cardíaco e coração artificial da Rede D’Or, Hospital Sírio-Libanês e da Cardio-Oncologia do InCor.

Seguindo nota técnica do Ministério da Saúde, são três condições que levam à prioridade: o paciente que precisa de um retransplante; paciente que utiliza algum dispositivo de curta duração que ajuda a melhorar o funcionamento do coração; paciente internado com choque cardiogênico, que utilizam medicamentos intravenosos para ajudar o coração a bombear o sangue, o caso de Faustão.