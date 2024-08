Queridinha dos brasileiros, 'Todo Mundo Odeia o Chris' está de volta

‘Queridinha’ pelos brasileiros, a série Todo Mundo Odeia o Chris estará de volta às telinhas, dessa vez, de um jeito diferente. A série que fez sucesso após ser transmitida na TV aberta no Brasil, agora ganhará uma versão em desenho animado, chamada 'Everybody Still Hates Chris' (Todo Mundo Ainda Odeia o Chris, traduzido ao português).

O primeiro pôster da nova versão foi divulgado neste sábado, 27. A animação está sendo produzida pela CBS Studios, pela Chris Rock Enterprises e pela 3 Arts Entertainment. No Brasil, a série deve chegar pela plataforma Paramount+.

Os fãs da primeira versão da série poderão matar a saudade ao ouvir vozes familiares. O criador da série, Chris Rock, que narra a primeira versão, fará o mesmo na nova versão. Os atores Terry Crews e Tichina Arnold, que interpretaram os pais de Chris na série, serão responsáveis ​​por dar voz aos mesmos personagens, na edição animada.

Confira a versão animada de Todo Mundo Odeia o Chris:

