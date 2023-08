Rapper compra casa de Xuxa por R$ 174 milhões em Miami, diz site

A apresentadora Xuxa, de 60 anos, vendeu a sua mansão em Miami, nos Estados Unidos, por US$ 35 milhões, de acordo com o site TMZ. Na conversão para o real, o valor do imóvel chega a R$ 174 milhões. A residência pertencia a Xuxa desde 1999, quando ela a comprou por US$ 1 milhão.

Ainda de acordo com o TMZ, o novo proprietário é o rapper Rick Ross. O artista norte-americano planeja uma reforma na propriedade. A mansão fica em um recanto de luxo de Miami. Por lá também circulam celebridades como a atriz e cantora Jennifer Lopez e o ex-jogador de basquete Shaquille O'Neal.

A casa ocupa um terreno de 900 metros quadrados de área útil e conta com piscina aquecida, sala de entretenimento, um terraço que tem ampla vista para a água e uma doca de 12 metros. O local tem ainda um bar molhado, área de café da manhã, área de jantar, sala de jantar formal, saguão de entrada, lareira, banheira de hidromassagem, despensa e um enorme closet.