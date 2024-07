Rei da Seresta: conheça cantor preso no São João

Cantor tinha um mandado em aberto por estelionato - Foto: Reprodução | Instagram (@silfarley.oficial)

A saga de vários shows em um curto intervalo de tempo no mês de junho chegou como um furacão para um cantor de seresta. Conhecido como ‘Rei da Seresta’, Silfarley Silva foi preso neste sábado (22), após uma apresentação na cidade de Barra do Choça, no sudoeste baiano.

Em contato com o Portal MASSA!, a Polícia Civil confirmou que ele tinha um mandado de prisão preventiva por estelionato.

A detenção do artista, de 32 anos, aconteceu por volta das 0h. Mas quem é o estourado ‘Rei da Seresta’? Com quase 600 mil seguidores somente no Instagram, o cantor emplacou recentemente o hit ‘Tem Cerveja Aí?’.

Entre os marcantes momentos da carreira, ele gravou a música ‘Lamour’, com Pablo. Além disso, outra aposta do artista é ‘Perfume Bom’, com participação de Gui Dantas.

E agora, 'José'?



Tudo começou após o músico ser autuado em flagrante há dois anos, após ser conduzido por policiais militares à Delegacia Territorial de Camacan.

Agora, ele foi preso por suspeita de participação em um empréstimo fraudulento junto a uma instituição financeira.

Dessa maneira, Silfarley foi transferido para Vitória da Conquista, onde está disponível ao Poder Judiciário.