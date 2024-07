Ressentida? Rico revela que Sthe o ignora após polêmica em 'A Fazenda'

Sthe Matos não fala mais com Rico Melquiades - Foto: Reprodução/Instagram @sthefanematos @ricoof

A 'Fazenda 13' foi uma das edições mais polêmicas do reality show da Record. Com Rico Melquiades como o grande vencedor, o programa contou com muitas brigas, polêmicas e até o fim do noivado de Sthe Matos e Victor Igoh por causa da amizade calorosa entre a influenciadora baiana e Dynho Alves, companheiro da MC Mirella.

Rico 'descia a lenha' e brigava com Sthe na época do confinamento, e esses desentendimentos parecem ter criado uma barreira entre os dois. Neste sábado (13), o grande fazendeiro de 2021 abriu o jogo sobre a relação que desejava ter com a blogueira atualmente e contou que leva 'um gelo' há muito tempo, pois foi deixado no vácuo todas as vezes que tentou se aproximar dela.

VEJA TAMBÉM:

>>>D. Deá Lúcia faz exigências e tem futuro incerto na 'Globo'

>>>"Salvador não abre oportunidades para o rock", diz baterista da Vernal

>>>PM abre processo para apurar gravação de clipe em viatura

"Eu tenho vontade de ter contato com ela, eu tô até aqui com a janela aberta para você ver que eu mando direct e ela não me responde muito não. Eu gosto dela, mas eu acho que ela não quer contato comigo, eu também fiz muito inferno na vida dela dentro da Fazenda, entendeu?", explicou ele a Lucas Guimarães, marido de Carlinhos Maia.

Assista:

O milionário afirmou que Sthe até respondeu uma mensagem que ele deixou em uma foto dela com Apolo, mas não costuma dar abertura para uma aproximação: "Jogo é jogo, mas tem pessoas que levam... Eu acho que ela não tem nada contra mim, inclusive ela respondeu o meu comentário, mas no direct ela não me dá muita ousadia não".