"Salvador não abre oportunidades para o rock", diz baterista da Vernal

- Foto: Reprodução | Instagram | Juancho

A pluralidade musical de Salvador, cidade conhecida por abrigar ritmos diversos que se encontram e coexistem, não é tão aberta ao rock, segundo avaliou o baterista Rafael Nogueira, da banda de rock alternativo Vernal.

O grupo foi formado após o término de outra banda entre os anos 2005 e 2006 e mescla repertório autoral com suas leituras de outros artistas, com prioridade aos baianos. Ela também é uma das bandas a se apresentar na primeira edição do Salvador Rock Festival neste sábado, 13, no Jardim de Alah.

LEIA TAMBÉM

Quatro eventos para celebrar o Dia do Rock em Salvador

"A proposta da banda é tocar artistas da nossa realidade, que estão dentro do nosso cotidiano, mas sempre dando a nossa linguagem através do nosso estilo para essas versões", conta Rafael, que considera ousada a realização de um festival de rock na capital baiana.

"Salvador é uma cidade que não dá muita oportunidade para o rock'n roll e ainda mais para o underground. Nós não somos artistas mainstream, somos do underground, e para conseguir fazer um evento desse, quebra muito paradigma, tem muitas barreiras, é difícil conseguir um evento dessa estrutura, mas só tenho a agradecer a todo mundo que fez acontecer o evento", celebra.

Guitarrista do grupo, Pedro Oliver frisa que a cena em si está sendo movimentada, mas não com tanta expressividade. "É um evento de maior porte, então está abrindo oportunidades para outras mãos, para os estados do trabalho. E a nossa cidade de Salvador está carente de eventos dessa magnitude, desse tamanho".

Já Marcos Lima, baixista, frisa que as oportunidades que encontram na cidade não se comparam com um evento de grande porte.

"Tem algumas oportunidades dentro da cidade, mas nada se compara ao que está acontecendo aqui. Espero que esse evento se prorrogue por outras datas. Mas a presença não só uma vez no ano, que tenha também outras datas além".