Rick Bandeira lamenta morte de Amendoim: "Depressão não é palhaçada" | A TARDE

A notícia da morte de Rodrigo Amendoim na noite de sábado, 28, abalou e comoveu pessoas, dentro e fora das redes sociais. Em uma entrevista exclusiva à coluna Sabendo Com Vini, o repórter e influencer digital Rick Bandeira lamentou a partida precoce do criador de conteúdo, destacou que a depressão não é frescura e pediu aos influenciadores baianos que falassem sobre a importância de cuidar da saúde mental.

"Espero que isso que aconteceu, infelizmente com a Amendoim, sirva para que as pessoas possam recalcular a rota, sabe? Trabalhar com a internet, apesar de parecer muito simples, muito fácil, é muito difícil porque você se expõe de uma maneira onde você é julgado o tempo inteiro. Você é julgado se você acerta, você é julgado se você erra, e infelizmente a gente não tem um curso preparatório para como ser influenciador digital e como lidar com essa bomba atômica que é trabalhar com a internet", desabafou o repórter e influencer.



Em seguida, Rick Bandeira alertou que a depressão não é frescura e falou sobre a importância de cuidar da saúde mental. "É importante que as pessoas se cuidem, é importante que você fale, mas, sobretudo, é importante que você entenda os sinais que o outro te dá o tempo inteiro. Saúde mental não é brincadeira, principalmente para quem veio da favela, da periferia, assim como eu. A gente acha que isso é cabeça fraca, a gente acha que isso é palhaçada e que a gente não tem tempo para isso, mas não. Depressão, crise de ansiedade, crise de pânico, tá pro rico, tá pro pobre e é importante que a gente se atente a isso", afirmou.

Por fim, o repórter lamentou a partida precoce de Amendoim e pediu aos influenciadores baianos que falassem sobre valorização da vida. "Foi uma perda muito significativa e ruim. Amendoim era um dos poucos influenciadores digitais daqui de Salvador, que eu tinha contato, que a gente sabe que é um mundo muito fechado entre eles. Mas era um cara que sempre me mandava mensagem, elogiando meus conteúdos, a gente se seguia, fazia muita gente rir da forma dele leve de ser, com seu cotidiano. Começou muito debaixo, vendendo seu picolé, não desistiu de seus sonhos, alcançou seu objetivo, mais de um milhão de seguidores, e infelizmente essa fatalidade. Vai fazer muita falta, mas eu espero que com essa falta as pessoas aprendam de verdade e que não seja um ato momentâneo sobre valorização da vida, e que sim, isso seja uma realidade todos os dias. E, sobretudo, que todos os influenciadores digitais aproveitem o seu espaço para falar também sobre isso. Aproveitem a sua voz para a galera se cuidar, e eu acho que isso vai ajudar de alguma forma", finalizou Rick Bandeira.

Em caso de depressão ou suspeita, procure ajuda

Se você está ou conhece alguém que está enfrentando problemas depressivos ou tendo pensamentos suicidas, ofereça ajuda e acolha. Não fique calado. Peça ajuda. Você não está sozinho (a).



Ligue para o CVV – Centro de Valorização da Vida, no número 188 ou entre no site https://www.cvv.org.br/. O CVV realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone, e-mail e chat.