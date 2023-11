PM encontra pistola e carregador ao lado do corpo de Rodrigo Amendoim | A TARDE

A morte repentina do influenciador digital, Rodrigo Amendoim, que ocorreu na noite deste sábado, 28, pegou a todos de surpresa. Ele foi encontrado morto dentro do seu apartamento localizado na cidade de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).



Em nota enviada ao Portal A TARDE, a Polícia Militar informou que foi acionada através da 81ª CIPM para averiguar a denúncia de disparo de arma de fogo no interior de um imóvel situado na Rua Marta Aguiar da Silva, em Lauro de Freitas.



Ainda segundo a PM, ao chegarem no local o corpo de um homem foi encontrado bem como uma pistola e um carregador ao lado dele.

O local foi isolado para a realização de perícia pelo DPT e as circunstâncias da morte serão apuradas pela Polícia Civil.



Antes de conquistar 1,4 milhão de seguidores no Instagram, com o apoio do humorista Cristian Bell, Rodrigo Amendoim era vendedor de amendoim e geladinhos na Bahia. Durante a infância, ele foi criado pela irmã até os 12 anos, vivendo de maneira simples.



Em caso de depressão ou suspeita, procure ajuda

Se você está ou conhece alguém que está enfrentando problemas depressivos ou tendo pensamentos suicidas, ofereça ajuda e acolha. Não fique calado. Peça ajuda. Você não está sozinho (a).

Ligue para o CVV – Centro de Valorização da Vida, no número 188 ou entre no site https://www.cvv.org.br/. O CVV realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone, e-mail e chat.