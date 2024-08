Saiba quando custa o anel que Bruna Biancardi ganhou de Neymar

Neymar e Bruna Biancardi vivem idas e voltas - Foto: Reprodução | Instagram

Usar anel de compromisso é um símbolo que sela a seriedade e o amor do casal. E com a mãe de uma das filhas de Neymar, não poderia ser diferente, exceto pelo valor.

De acordo com o portal Extra, fontes ligadas ao casal teriam dito que a joia usada por Bruna Biancardi foi dada pelo jogador para oficializar a reconciliação dos dois logo após o batizado de Mavie, em maio.

Leia Mais:

>> Neymar canta e se declara a Bruna Biancardi: "Não vou terminar"; vídeo

>> Terapia e fé: os bastidores da volta de Neymar e Bruna Biancardi

A marca Prada aparece no anel em metal esmaltado com ouro amarelo. Diferente da aliança de noivado que a modelo ostentava, em ouro branco, cravejada de brilhantes antes de descobrir o chifre colocado pelo atleta na época em que ela estava grávida. Esse anel de compromisso é mais humilde, é possível comprá-lo no ‘precinho’, cerca de R$ 2,5 mil.

No entanto, a joia foi levada por bandidos que assaltaram a casa dos pais de Bruna em São Paulo.