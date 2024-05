Saiba quanto ator de ‘Todo Mundo Odeia o Chris’ cobrou por entrevista | A TARDE

O ator Vincent Martella, conhecido por seu papel como Greg, amigo do protagonista no famoso seriado "Todo Mundo Odeia o Chris", tem sido tratado como uma verdadeira celebridade em sua passagem pelo Brasil, que tem um carinho especial pelo programa de TV. Essa relação ficou ainda mais estreita após o ator viralizar nas redes sociais com uma camiseta que dizia "Eu sou famoso no Brasil".

Durante sua visita a São Paulo, Martella recebeu convites para participar de programas de TV e de alguns eventos. Ele chegou a participar de uma entrevista no programa "The Noite", comandado por Danilo Gentili, e gravou um esquete de humor para o canal pago "Central Comedy", mas a grande disputa dificultou por conta dos podcasts brasileiros, que queriam o ator como convidado.

Leia mais

>> Agência de Toninho Tornado entra na briga pelo registro de 'Calabreso'

Ele chegou a participar do podcast "Inteligência Ltda.", comandado por Rogério Vilela, e o bate-papo rendeu mais de 1,1 milhão de visualizações. Com o sucesso da entrevista, os internautas que acompanham o podcast "Flow", um dos mais famosos do Brasil, queriam saber porque o ator também não participou do programa.

Para esclarecer, o apresentador Igor Coelho revelou que não seria possível contar com a presença do ator, indicando que Martella estaria cobrando um valor considerável para participar de eventos. Segundo Coelho, o cachê pedido pelo ator foi de cinco mil dólares, o que equivale a aproximadamente R$ 26 mil na cotação atual.