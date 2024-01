Saiba quem é a modelo brasileira vista com Lewis Hamilton | A TARDE

Em Trancoso, na Bahia, o automobilista britânico Lewis Hamilton apareceu ao lado da modelo Juliana Nalú, ex-namorada do rapper L7nnon e de Kanye West, curtindo as festas de fim de ano.

Essa não é a primeira vez que Juliana e o campeão da Fórmula 1 aparecem juntos. No início do ano, Hamilton e Nalú viajaram juntos para a Antártida.

A carioca Juliana Nalú tem 24 anos e mora desde 2016 em Los Angeles, nos Estados Unidos. Sua carreira como modelo começou aos 14 de anos. Ela é formada em artes cênicas e em 2018, ela esteve na novela Segundo Sol, da Globo, como par romântico de Chay Suede.

Além do namoro com L7, Nalú viveu um romance com o rapper Kanye West. Em outubro de 2022, a assessoria da modelo confirmou o relacionamento: “É namoro real”.