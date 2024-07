Saiba quem é Iuliia Vlasova, esteticista russa que namora Johnny Depp

Em seu perfil, a modelo compartilha fotos de viagens e trabalhos - Foto: Reprodução | Instagram

O ator americano Johnny Depp, 61 anos, tem uma nova namorada: a russa Iuliia Vlasova, de 28 anos. A esteticista e o artista estão em um relacionamento "casual" que já dura dois anos, entre idas e vindas.

Os dois se conheceram no Festival Internacional de Cinema de Karlovy, em agosto de 2021 e foram vistos juntos em outras ocasiões desde então. Além de ter aparecido junto do ator em um heliporto, em Londres, na última quinta-feira, 12, a modelo já havia sido visto ganhando um beijo do ator nos bastidores de um show de Jeff Beck em Praga, em 2022.

Iuliia pediu "privacidade" em seu perfil nas redes sociais, mas não esconde o relacionamento com Depp. No início do ano, ela publicou uma foto repousando a mão na perna de Depp, enquanto ele segurava sua coxa. A imagem foi em resposta a um seguidor que perguntou quem era seu ator favorito. "JD. Ele é um homem incrivelmente talentoso e inspirador", respondeu. Hoje, ela pediu que amigos não deem entrevistas para a imprensa.

"Amigos, peço que se abstenham de dar entrevistas aos jornalistas sobre mim e sobre a minha vida pessoal. Sua compreensão e respeito pela minha privacidade são apreciados. Obrigada!", disse Iuliia Vlasova, no Instagram.

Em seu perfil, a modelo compartilha fotos de viagens e trabalhos. Entre os destinos visitados por Iuliia estão Itália, Suíça e as Ilhas Maldivas.