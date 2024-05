Saiba quem é o jogador de futebol que viveu affair com Pabllo Vittar | A TARDE

Sem citar nomes, a cantora Pabllo Vittar contou que viveu um affair com um jogador de futebol. Durante o quadro 'Se Beber, Não Fale', do 'Sabadou com Virginia', ela contou que só poderia falar a profissão.

"Eu não posso falar o nome, mas posso falar a profissão. Ai, gente, eu não posso falar. Ele é um jogador de futebol", disse Pabllo.

No programa, Pabllo disse ainda que o atleta era mais alto que ela, que tem 1,87m. "No Brasil… Não no time Brasil, joga aqui no Brasil… Eu não posso dizer. Se não fica muito fácil, mas ele é mais alto que eu".

Durante o dia, fãs e internautas se dedicaram a tentar descobrir quem era o tal jogador de futebol.

Após seu nome vazar, o jogador de futebol Polidoro Júnior confirmou o romance com a cantora.

"Não tem muito o que falar, a Pabllo, eu adoro ela. É muito minha amiga e é muito gostosa para deixar passar", disse o atleta.

Polidoro é zagueiro, tem 27 anos e ficou conhecido por namorar a ex-A Fazenda Jojo Todynho. Jogando pelo time US Ivry, na França, o rapaz também se relacionou com Karol Conká.