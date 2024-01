Saiba quem é PC Siqueira, youtuber encontrado morto em casa | A TARDE

O youtuber PC Siqueira foi encontrado sem vida em seu apartamento, localizado na Chácara Santo Antônio, zona sul de São Paulo, nesta quarta-feira, 27. Ele tinha 37 anos.

Com uma base de mais de 2 milhões de inscritos em seu canal no YouTube, PC Siqueira ganhou notoriedade na internet a partir de 2010, quando lançou vídeos críticos abordando diversos temas, como religião e cultura pop.

O sucesso online abriu portas para sua presença na televisão, tendo participado de programas na MTV, Play TV e TBS.

Em meio à sua trajetória de fama, PC Siqueira compartilhou em diversas ocasiões sobre suas lutas com a saúde mental. Em entrevistas e vídeos, ele abertamente discutiu seus desafios relacionados à depressão, ansiedade e crises de pânico.

Em 2020, o youtuber tornou-se alvo de uma investigação policial após a circulação de imagens em um perfil no Twitter, sugerindo uma conversa em que PC Siqueira teria admitido receber fotos de uma criança sem roupa. Contudo, o suposto crime não foi confirmado.

Na época, PC Siqueira defendeu-se das acusações, negando qualquer envolvimento em atividades ilegais relacionadas à pornografia infantil. Embora tenha tido dispositivos eletrônicos apreendidos, a polícia não encontrou evidências que indicassem armazenamento ou compartilhamento de conteúdo pornográfico envolvendo menores de idade.

Em resposta às acusações, PC Siqueira chegou a cancelar temporariamente seu canal no YouTube, mas retomou a conta alguns meses depois.

Busque ajuda

Está passando por um período difícil? O Centro de Valorização da Vida (CVV) pode ajudar você. A organização atua no apoio emocional e na prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo, por telefone (188), e-mail, chat e Skype, 24 horas, todos os dias.