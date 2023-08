Saiba quem são os pais de Larissa Manoela, envolvidos em polêmica

A polêmica entre Larissa Manoela e os pais movimentou a web desde o anúncio da reportagem do Fantástico sobre a disputa judicial envolvendo a família. Após a exibição da matéria, no domingo, 13, muita gente ficou curiosa em saber mais sobre Silvana Taques e Gilberto Elias, que, segundo Larissa, ficaram com R$ 18 milhões do patrimônio dela depois de um acordo.

Saiba mais sobre Silvana e Gilberto

Os paranaenses Silvana e Gilberto Taques se casaram em 1995. Larissa Manoela, que é filha única, nasceu cinco anos após a união.

Formada em Pedagogia, Silvana parou de trabalhar para cuidar da carreira de Larissa. "Eu entendo que eles optaram por abdicar de suas vidas para estarem comigo", afirmou a artista na entrevista ao Fantástico.

Já Gilberto foi representante comercial de uma empresa de alimentos e depois corretor de imóveis até 2010, ano em que foi aberta a Dalari, empresa que Larissa alega ter descoberto ter apenas 2% das participações. De acordo com a atriz e cantora, os pais disseram que a divisão entre os três era igualitária.

Nesta segunda-feira, 14, um trecho do livro de Larissa, lançado há uns anos, viralizou após fãs apontarem o comportamento da mãe como problemático.

"Eu sou muito sincera com a Larissa. Sou muito real com ela. Às vezes, eu digo: ‘Larissa, você está horrível’. Mas não é para baixar a autoestima dela, pelo contrário. É um choque de realidade, porque ela sabe que pode melhorar”, disse Silvana na ocasião.

No começo deste ano, Larissa gravou outro áudio em que a mãe diz que não quer nada dela. “Porque eu vou ser bem sincera pra você , Larissa. Eu nunca quis nada teu. Nada. Eu vou te falar uma coisa. Pra você, eu só vou ser título de mãe. Quando falar mãe pra você, você só vai ter o título de mãe. E é isso. Licença”.

O que dizem os pais sobre acusações?

Em nota enviada ao Fantástico, os pais de Larissa Manoela afirmaram que ela falta com a verdade quando diz que não sabia qual era o percentual dela na empresa Dalari, já que assinou uma alteração contratual em janeiro de 2020 na qual constava clara e expressamente o percentual de 2%.

Além disso, ainda segundo o advogado, não é verdade que Larissa não tinha acesso a dinheiro no dia a dia, porque ela sempre teve e utilizou seus cartões de crédito com os quais sempre pôde comprar tudo que desejou.

O texto diz também que a atriz distorce a realidade quando diz que tem dificuldade para negociar a saída das sociedades com os pais, uma vez que as notificações formais só foram recebidas por eles no início de agosto. E que os pais estão dentro do prazo para as providências legais.

Por fim, o advogado afirma que é Larissa quem se recusa a conversar com a mãe e sequer responde as mensagens do pai. A defesa diz também que os pais acreditam ser extremamente triste e lamentável a opção de Larissa pela ingratidão, pela indiferença e pelo desrespeito, e que a atriz é amada incondicionalmente.