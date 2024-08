Salvador terá evento geek gratuito neste sábado

- Foto: Divulgação

O Shopping Bela Vista realiza o Cosday neste sábado, 27, um evento que terá atividades gratuitas para o público, incluindo Desfile Cosplay, batalhas de Just Dance, Gincana Geek e bate-papo com o historiador Ricardo Carvalho. O evento ocorre das 11h às 19h e será realizado no 'Palco do Bela'.



O Desfile Cosplay, uma tradição do Bela Vista, é um dos destaques do evento e visa incentivar a arte do cosplay. As inscrições são gratuitas e estão abertas até a quinta-feira, 25, ou até o preenchimento das 25 vagas disponíveis. O check-in será às 12h e o desfile às 15h, com premiação para as cinco melhores apresentações.

Outra atração é o bate-papo "Super Pai", que ocorrerá às 14h. O historiador Ricardo Carvalho, fã de Star Trek, discutirá como conhecer o universo imaginário dos filhos pode tornar os pais os maiores heróis em suas vidas. Este segmento visa fortalecer a relação entre pais e filhos através da cultura pop.

A Gincana Geek promete uma série de desafios gamificados para os participantes. Além disso, haverá batalhas de Just Dance, proporcionando momentos de entretenimento para todas as idades.

O evento será concluído com uma sessão especial de cinema no Cineflix, exibindo o filme "Deadpool & Wolverine".