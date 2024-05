Salvador: uma potência cultural com um grande desafio pela frente | A TARDE

Salvador é conhecida pela cultura e, principalmente pelas festas que promove, com uma estrutura de ponta e investimento alto. No entanto, a cidade ainda carece de um olhar do mercado internacional. Para o secretário de Cultura e Turismo de Salvador, Pedro Tourinho, Salvador não tem público pagante suficiente para viabilizar grandes shows internacionais na cidade.

De acordo com ele, a cidade possui toda a estrutura necessária - aeroporto, hotéis, arena de eventos -, mas sem o público pagante, os grandes shows só seriam viabilizados de duas formas: “Ou um grande patrocínio que banque isso e subsidie o ingresso - também não temos esses grandes patrocinadores. Temos grandes patrocinadores para o carnaval, mas no resto do ano não é uma coisa tão simples -, ou investimento público. Um show gratuito”, disse, em entrevista ao Portal A TARDE, durante sua passagem pelo programa A Tarde Talks, comandado pelo apresentador Ildázio Tavares Jr.



Fazer com que o Estado invista em grandes shows internacionais, no entanto, não é visto como primordial para Tourinho.



“Um evento gratuito, por mais que a gente entenda que traz benefícios para a cidade - veja o resultado de Madonna no Rio de Janeiro, o efeito que foi -, não é algo que a gente possa tirar essa carta da manga, porque há outras prioridades”, explica.



Para ele, fazer da capital baiana um centro de convergência do público nordestino também não seria a resposta. De acordo com o secretário Pedro Tourinho, a solução - que é de longo prazo - é atuar para que Salvador prospere economicamente e que haja uma distribuição mais justa da renda.



“Enquanto hub do Nordeste, não é que o Nordeste seja uma região muito rica, que também vá trazer muito público pagante. Então, é uma questão de mercado mesmo, o que é uma pena, mas que é consequência de um problema muito pior, que é o de ser uma cidade ainda muito pobre. Eu entendo a frustração, mas o que a gente pode fazer para resolver isso é lutar por uma cidade mais justa e mais próspera”, finalizou o secretário.



Grandes shows em Salvador



Desde que foi inaugurada, em abril de 2013, a Arena Fonte Nova recebeu algumas apresentações de grandes estrelas internacionais, como Elton John (22/02/2014), Paul McCartney (20/10/2017) e Roger Waters (17/10/2018). Todos os três retornaram ao Brasil posteriormente, mas sem passar por Salvador.



Outros artistas internacionais, mas não tão grandes como os citados anteriormente, também passaram pela Arena Fonte Nova: David Guetta (2014), Hanson (2017), A-ha (2022).

