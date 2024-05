Carnaval: "Mudança de circuito não está no horizonte", diz secretário | A TARDE

A proposta para que o Circuito Dodô saia da Barra e vá para a Boca do Rio continua dando o que falar. Para o secretário de Cultura e Turismo de Salvador, Pedro Tourinho, não existem motivos que justifiquem a mudança do circuito Dodô do bairro da Barra para a Boca do Rio. “A mudança de circuito não está em nosso horizonte”, disse Tourinho, em entrevista ao Portal A TARDE, durante sua passagem pelo programa A Tarde Talks, comandado pelo apresentador Ildázio Tavares Jr .

Entre aqueles que não querem quase duas semanas de folia na porta de casa e os que querem ainda mais, há a tradição de 139 anos do Carnaval de Salvador, que se concentra no seus circuitos Dodô, na Barra-Ondina, Osmar, no Campo Grande e Batatinha, no Pelourinho.



Para o gestor da pasta municipal, o trabalho que está sendo feito para equilibrar o público entre os dois principais circuitos da folia - Barra/Ondina e Centro - é o mais importante para evitar a superlotação na Barra.



“Neste carnaval, tiveram dois ou três dias que o circuito do Centro tinha o mesmo número de pessoas ou até mais que o do Barra/Ondina. O sábado, que foi o dia que mais teve problema na Barra-Ondina, realmente foi um dia que o Centro não estava tão forte. Então, ano que vem vamos ter uma atenção especial para que o sábado esteja tão forte no circuito do Centro, como estava na Barra/Ondina”, afirmou.



“Não tem porquê ir para outro circuito agora. Esta é a minha opinião como secretário. E também não vejo na prefeitura outras conversas, desde que entrei, neste sentido de ir para outro lugar”, ressaltou.



Proposta de mudança



Circuito Dodô do Carnaval de Salvador, na Barra/Ondina | Foto: Isabela Cardoso | Ag. A TARDE

Em 2022, durante assembleia extraordinária do Conselho Municipal do Carnaval de Salvador (Comcar), ficou decidida a elaboração de um projeto técnico para alinhar a mudança do circuito Barra-Ondina para a Boca do Rio, no Carnaval de 2023.



A justificativa para a mudança é de que o circuito Barra/Ondina já não comportaria mais a proporção dos festejos de carnaval, tendo problemas com infraestrutura da região. A ideia era de que os grandes trios fossem deslocados para a Boca do Rio, com um circuito de quatro quilômetros. O trecho delimitado englobaria 22 terrenos e seria desapropriado para passar por requalificação. Barra ficaria com um carnaval mais característico das fanfarras.



Depois que a proposta foi anunciada, moradores da Boca do Rio foram ouvidos e grande parte disse não concordar com a mudança. À época, o movimento SOS Carnaval Salvador – formado por moradores da capital baiana, artistas e turistas - afirmou que iria acionar a Justiça contra a Prefeitura, caso a proposta da mudança de circuito fosse aceita.



A proposta acabou arquivada, mas não totalmente recusada, e ainda é fonte de muita discussão.

Publicações relacionadas