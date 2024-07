Samara Felippo expõe ataque virtual que sofreu de atleta do Fluminense

- Foto: Reprodução/Redes Sociais

A atriz Samara Felippo expôs em suas redes sociais um ataque virtual que sofreu de um atleta do tênis de mesa do Fluminense. Na mensagem privada enviada à Felippo, Alexandre Monção diz que ela é “uma pessoa podre”, “analfabeta funcional” e “lixo de ser humano”.



O atleta se incomodou por uma postagem que Samara fez no dia 19 de junho, mostrando a festa de aniversário de sua filha Lara, de 11 anos. A postagem traz um vídeo dos convidados cantando “Parabéns Pra Você” quando, no final, eles fazem a brincadeira do “com quem será que Lara vai casar?”. Samara, então, responde, cantando a melodia da música: “Vai depender se Lara vai querer”. No post, A atriz escreveu: “POV: você tem uma mãe feminista. Ok? Ok? Ok?”. [Veja abaixo]

O mesa-tenista Alexandre Monção, então, enviou a mensagem de ódio a Samara Felippo.



“Oiee. Só queria saber se você não tem vergonha de constranger sua filha assim. Que você é uma pessoa podre e analfabeta funcional, o Brasil todo já sabia, mas achei que como mãe tu poderia ser um pouquinho menos pior. Engano meu! Além de tudo, Como está na geladeira, esquecida, precisa estragar o aniversário da filha para ter um vídeo viral e 15 minutos de fama novamente, já que com sua ‘arte’ você não tem competência para aparecer. Meus pêsames para sua filha, que não tem culpa do lixo de ser humano que você é”, escreveu o atleta.



Após receber a mensagem, a atriz fez uma série de stories, expondo a situação. Nos posts, ela marcou o atleta Alexandre Monção, o Fluminense além de uma mulher que seria a namorada do mesa-tenista. No Stories, além de mostrar o print da mensagem que o atleta enviou, ela se dirige, primeiramente ao Fluminense, e também diz que sequer sabia da existência de Monção. [Assista vídeo abaixo]

“Oi Fluminense, esse recado é para você. Vou deixar aqui já o perfil dele e, no próximo story, a mensagem que esse querido atleta deixou para mim - que eu não sabia nem da existência, que não fede nem cheira. Ele veio aqui, no perfil de uma mulher, uma mãe, que ele nem sabe do corre, nem sabe do rolê, não sabe o que acontece na minha vida, interferir, me humilhar e ofender a maneira que eu materno a minha filha. Olha que loucura. E vai proferir isso aí que vocês vão ler agora. Então, Fluminense… Olha que bacana”.



No story seguinte, ela marcou o fluminense novamente, a suposta namorada de Alexandre Monção, mostrou o print da mensagem dele e escreveu:



“Olha que querido o atleta de vocês. Eu já mandei para ela, mas vou marcar a namorada dele aqui. Vai que ela já acorda para a vida?”.



No terceiro story, Samara Felippo destaca uma edição que o atleta teria feito na mensagem de ódio que enviou para ela.



“Sabe o que é mais doido disso tudo? Vocês repararam nesta mensagem que eu botei de novo? A mensagem querida dele? Ele editou a mensagem. Ou seja, ele escreveu o que escreveu, aí pensou, repensou, falou: ‘Vou mudar aqui essa palavra. Vou editar’. E mandou mesmo assim. Aê, garotão!”, falou a atriz.



No story seguinte, ela postou a mensagem que o atleta mandou e editou, e escreveu que mostrou a mensagem para a filha.



“Gente!! Olha o que ele editou!! Ele deu os pêsames para minha filha de 11 anos, pela mãe dela. Eu mostrei para ela a mensagem. Ela precisa ter noção do tipo de ser humano que ela pode encontrar pelo caminho”.



No último story, Samara Felippo escreveu que tem muita gente dizendo para ela ignorar a situação, no entanto ela afirma que o atleta, agora, terá que lidar com ela.



“Eu vou parar agora, porque vou pegar minha filha, vou levar a outra na atividade dela, mas tem um monte de gente falando: ‘Ah, Samara, deixa para lá, é gente ignorante, estúpida’. Se eu tenho um mínimo de voz e um mínimo de poder nesta rede social, é para expor homem deste tipo, que vem no comentário de mulheres, de mães, com esse requinte de maldade, de machismo, a misoginia deles, o ódio que eles têm. Aonde eu incomodei esse cara? O que é que ele tem a ver com minha maternidade? Para que ele fez isso? Então, agora ele vai lidar comigo”, concluiu a atriz.



Após o ocorrido, o atleta tornou o perfil dele no Instagram privado.