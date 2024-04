Sandra Annenberg não sabia que Caetano e Bethânia são irmãos | A TARDE

A jornalista Sandra Annenberg revelou uma história curiosa de como conheceu a música "O Leãozinho" de Caetano Veloso e Maria Bethânia. Ela contou que não sabia que os cantores eram irmãos.

"Minha mãe me apresentou Caetano, e a minha ‘boadastra’ me apresentou Bethânia. Eu demorei muito tempo para descobrir que eles eram irmãos", disse ela, aos risos.



A revelação aconteceu durante a gravação do programa Caldeirão com Mion, da TV Globo, especial de Caetano Veloso e Maria Bethânia. Sandra e a filha, Elisa, estavam emocionadas ao som da canção.

A jornalista contou que sempre cantava essa música para a filha quando ela era criança. "Eu acho que passei esse amor pra Elisa [filha]", prosseguiu ela. "Acho muito lindo, não só essa herança musical, mas o Mion trazer esses nomes para mostrar para todas as gerações: para as que já os conheciam e agora podem vê-los nesse palco; e para as novas que são mais jovens. Caetano e Bethânia são eternos, isso é muito importante", disse.

O programa especial vai ao ar no próximo sábado, 6.