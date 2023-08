Sandy revela o verdadeiro motivo de não mostrar o filho

A cantora Sandy falou sobre o motivo de não ter mostrado o filho em público, em declaração dada durante o 'Quem Pode, Pod'.

A artista explicou que a decisão foi tomada junto com o marido Lucas Lima, diante da necessidade de preservação da privacidade de Theo, que está com nove anos.

Como a gente mora em Campinas, eu tenho essa opção. Não tem paparazzi em Campinas. Se eu morasse aqui [Rio de Janeiro], talvez eu não tivesse tido essa possibilidade. Eu preservo a privacidade dele porque eu quero que ele tenha essa escolha. Se ele vai querer ser famoso ou não. Por enquanto, ninguém sabe como é a cara do Theo. [...] claro que as pessoas me veem com ele, ele sai com os amiguinhos da escola no shopping, muitos fãs já viram em shows e tals. Mas eu ainda consigo manter a privacidade. Ele passeia com algum coleguinha e ninguém sabe, ninguém chega apontando: 'olha o filho da Sandy", disse a cantora.