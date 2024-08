'Santa Ceia' com drags durante abertura da Olimpíada divide opiniões

- Foto: Reprodução

Diversidade ou zombaria? Durante a abertura das Olimpíadas em Paris, uma cena provocou debates nas redes sociais. A representação artística do famoso quadro 'A Última Ceia' de Leonardo da Vinci, que retrata a última refeição de Jesus Cristo com seus discípulos antes da crucificação, gerou intensos debates.

Personagens bíblicos foram interpretados por drag queens, incluindo Nicky Doll, ex-participante do reality show RuPaul’s Drag Race.

Nas redes sociais, o assunto dividiu opiniões. Um internauta de nome Jurandir afirmou: "Tô rachando com essa histeria com o lance da santa ceia na abertura das olimpíadas. O fato é: em qualquer lugar que Jesus esitver para sua ceia haverá lugar para drags. Evoluam!!!".

Já outro internauta considerou a representação um absurdo. "Absurdo isto de a Cerimônia de abertura das olimpíadas mostrar a santa ceia com drags queens? Falta de respeito total. Falam tanto em empatia com os outros, mas fazem total questão de usar um símbolo sagrado do cristianismo de forma deturpada".

Quem também reprovou a cena foram representantes da direita do Brasil. O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) afirmou que a cena foi uma 'zombaria da fé cristã': “As Olimpíadas começaram com uma zombaria demoníaca da fé cristã”, postou em suas redes sociais.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) também criticou a apresentação. “Vocês lembram o que ocorreu após a encenação do Diabo pisando em Jesus no Carnaval de 2019? Com Deus, não se brinca”.

Confira o vídeo.