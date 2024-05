Se apresentando em Ibiza, Wesley Safadão doa parte de cachê para o RS | A TARDE

O cantor Wesley Safadão, que está em Ibiza se apresentando com seu projeto “Weekend WS”, revelou na tarde deste sábado, 4, que doará parte do seu cachê para as vítimas do temporal que assola o Rio Grande do Sul.

“Eu quero mandar um abraço mais do que especial para o estado Rio Grande do Sul. Eu sei que vocês devem estar cientes do que está acontecendo com nossos irmãos, lá no Brasil. Eu queria deixar esse recado aqui, vou pedir para a produção colocar um qr code que vai ser destinado diretamente para o Rio Grande do Sul”, disse o cantor durante uma das apresentações.

“Eu também vou fazer minha parte, parte do meu cachê, do que eu vou ganhar aqui em Ibiza vai ser destinado lá para o Rio Grande do Sul. Você também pode fazer sua parte, pode fazer suas orações”, complementou.

O Rio Grande do Sul enfrenta um cenário de destruição com as fortes chuvas que atingem o estado nos últimos dias, com 56 mortes confirmadas. O governo tem recebido doações via Pix, saiba como ajudar.





Reprodução | Redes Soiais

Publicações relacionadas