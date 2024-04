"Sempre tive o sonho de ser mãe", diz Iza após anúncio de gravidez | A TARDE

A cantora Iza, grávida de três meses, afirmou que sempre teve o sonho de ser mãe. A artista está à espera do primeiro filho, fruto do relacionamento com o jogador Yuri Lima.

Segundo ela, ao contar ao atleta a notícia, ele abriu a janela e começou a gritar.

LEIA TAMBÉM

Cantora Iza está grávida e espera primeiro filho com Yuri Lima

"Ele abriu a janela do hotel em que estávamos e começou a gritar de alegria. Não consegui filmar, porque estávamos sozinhos, mas, ao mesmo tempo, fico feliz por ter sido num momento só nosso. Choramos demais", contou a cantora à Glamour.

"Estou em êxtase. Sempre tive o sonho de ser mãe. É uma coisa que faz parte da minha vida, não sei muito bem o porquê, mas me acho extremamente maternal com a minha equipe, minha família, meus amigos", disse.

A artista ainda fará uma publicação em suas redes sociais para falar sobre o assunto.