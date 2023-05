Sidney Magal deve ser liberado da UTI nesta terça, diz filho

Internado desde a última quinta-feira, 25, após passar mal durante um show em São José dos Campos (SP), o cantor Sidney Magal, de 72 anos, deve ser liberado da UTI nesta terça-feira, 30, de acordo com seu filho, Rodrigo Magalhães.

“Ele segue estável, provavelmente, será liberado da UTI amanhã (hoje), mas segue em observação e ainda estão controlando a pressão”, explicou o filho de Sidney Magal, em entrevista ao Extra.

De acordo com o boletim clínico do Hospital do Coração, em São Paulo, Sidney Magal está consciente e apresenta “boas condições clínicas”, porém, sem previsão de alta.

“Tenho pressão alta há muito tempo, ela foi nas alturas, e achei que deveria correr para o hospital”, disse, acrescentando que os médicos “viram que não é nada grave”, disse o próprio cantor, tranquilizando os fãs, em vídeo gravado no hospital.