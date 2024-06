Silvio Santos estará em homenagem na Globo pelos 60 anos da emissora | A TARDE

Silvio Santos será homenageado pela Globo em comemoração ao seu aniversário de 60 anos em 2025. O canal prepara atrações especiais para celebrar suas seis décadas, incluindo remakes e programas com artistas icônicos.

Um departamento da emissora já planeja as programações comemorativas para o próximo ano, e imagens do apresentador estarão entre elas, apesar de ser dono do concorrente SBT.

Apesar da homenagem, Silvio Santos não concederá entrevista nem enviará vídeos à Globo. O apresentador está afastado da televisão desde 2022, quando deixou o comando do "Programa Silvio Santos".

Em 2023, ele preferiu participar da homenagem feita pelo próprio SBT, emissora que fundou em 1981, após comandar o "Programa Silvio Santos" na Globo por 11 anos.

Entre 1965 e 1976, Silvio Santos fez história na Globo com programas como o "Boa Noite, Cinderela", que contava com quadros marcantes. Ainda que o comunicador não esteja fisicamente presente na homenagem da Globo, a emissora expressa o desejo de tê-lo nos estúdios para recriar o cenário clássico de sua atração.

