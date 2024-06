Fátima Bernardes vai voltar à TV Globo e apresentar novo programa | A TARDE

Demitida da Globo após quase 4 décadas na emissora e dias após revelar arrependimento de deixar o 'Encontro', Fátima Bernardes vai retornar à TV Globo com um novo programa.

Em 2025 a emissora completa 60 anos e prepara uma série de especiais, incluindo o que será comandado por Fátima. O nome da ex-Jornal Nacional já foi aprovado e a diretoria de gênero de auditório já formula a atração.

Por não ter mais vínculo com a emissora, o projeto será levado à apresentadora, que vai avaliar e, caso aprove, assinará um contrato por obra.

O modelo foi adotado por ela desde que saiu do 'Encontro'. "Hoje foi divulgado que meu último contrato com a Globo terminou em 31 de dezembro de 2023. Ao sair do Encontro, já renovei por obra certa, o novo formato da empresa", disse ela.

"Naquele momento, renovamos para apresentar os realities The Voice Brasil e Kids. Com o término, entreguei em novembro três propostas de programa. E fico feliz em dividir com vocês que já estamos desenvolvendo um deles. Para quando? Ainda não sabemos".

