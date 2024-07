Simony é supreendida com carro de R$ 730 mil de admirador secreto

Novidade foi compartilhada nas redes sociais da artista - Foto: Reprodução | Instagram

A ex-Balão Mágico, Simony, completou mais um ano de vida no próximo dia 1°, e já foi presenteada antecipadamente com um carro de luxo de aniversário no modelo BMW X5, de aproximadamente R$ 730 mil. O presente foi entregue à artista de forma anônima, o que chocou a cantora, que diz estar acostumada a apenas “receber flores”.

"Meu aniversário tá chegando, estou acostumada a receber flores. Agora carro? Nunca recebi. Ainda mais anônimo. Se até amanhã não se manifestar eu vou devolver. A portaria ligou e disse entrega de um presente, eu liberei ué, chegou o carro em um guincho", escreveu Simony, na postagem da foto com o carrão.

A artista que está prestes a completar 48 anos ainda continua realizando o seu tratamento contra o câncer de intestino, o qual foi descoberto em agosto de 2022, realizando procedimentos como a imunoterapia. Apesar da continuação do tratamento, Simony afirmou no início do ano passado que estava curada da doença.

“Gastei mais de meio milhão. A gente vendeu um terreno aqui, um negócio ali e conseguimos pegar essa grana”, afirmou ela, em maio de 2024, em entrevista ao PodC, podcast de Celso Portiolli.“Cada imunoterapia que eu faço, a cada 21 dias, é R$ 61 mil. Já fiz por um ano e tenho que fazer por mais um”, contou a cantora. “Nunca fui materialista, depois do câncer então… não sou mesmo”, disse.

No último mês de junho de 2024, completando quase 10 meses sem células cancerígenas, a artista comentou como anda a retomada da rotina. Segundo ela, está voltando aos poucos. “Aqui estou eu tentando aos poucos. Retomar não é fácil. Investir em mim é o melhor. Voltando a treinar", comemorou.