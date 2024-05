Solteira, ex de Lucas Calabreso cogita 'se envolver' com mulheres | A TARDE

Solteira desde o fim do casamento com o ex-BBB Lucas Henrique, 'Calabreso', Camila Moura abriu o jogo sobre sua vida amorosa, após o término. Em entrevista ao podcast 'Tá Benito Panicast', a influenciadora revelou se já se relacionou, ou não, com outras pessoas, e também cogitou se relacionar com pessoas do mesmo sexo.

De acordo com Camila, seguir em frente tá sendo complicado. “Ele foi meu primeiro namorado, meu primeiro homem, meu primeiro beijo na boca”, desabafou. Em outro trecho da entrevista, a influenciadora negou ter se relacionado com outros homens após o fim do casamento: “Não, ainda não, homem me dá dor de cabeça”.

A apresentadora Isabele Benito questionou a professora, se ela teria ficado traumatizada com homens: “Você se traumatizou de homem?”. Camila rebateu: “Talvez”.

Pronta para explorar novas oportunidades, a influenciadora revelou então, que há possibilidades de se tornar bissexual, e se relacionar com mulheres. “Talvez [pegaria]. Nunca me relacionei com mulher, nunca dei nem selinho, mas tá na chuva é pra se molhar. Um selinho eu daria”, respondeu Camila.

