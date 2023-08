Suelen Gervásio destrói estúdio de Matuto, possível pai da sua filha

A modelo Suelen Gervasio esteve envolvida em uma polêmica ao se revoltar após o cantor Vitão e o produtor Matuto se unirem para reconhecer a paternidade de sua bebê, Nina.

A modelo destruiu o estúdio musical de Matuto em reação ao pronunciamento conjunto dos músicos. Ela relatou estar recebendo mensagens de ódio, inclusive direcionadas à criança ainda em gestação.

Vídeos divulgados por Leo Dias mostram o estúdio totalmente depredado, com perda total dos equipamentos. A equipe do produtor confirmou a invasão e depredação do estúdio no Rio de Janeiro, realizada por Suelen Gervásio.

Durante o ataque de fúria da modelo, a namorada de um parceiro de trabalho de Matuto estava presente no local e se escondeu em um quarto.

Em nota, a equipe de Matuto confirmou o ocorrido. "É com extremo lamento e pesar que as famílias de Victor e Vinícius comunicam a invasão e total depredação do estúdio de Vinícius no Rio de Janeiro, por Suelen Gervásio. No momento do ocorrido, o telefone celular da namorada do parceiro de trabalho de Vinícius foi quebrado e a vítima se recolheu em um quarto, em pânico”.

Em resposta à ação de Suelen, a equipe dos músicos registrou um Boletim de Ocorrência contra ela.