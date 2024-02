Suposta mãe do 3º filho de Neymar para de seguir jogador nas redes | A TARDE

Os boatos sobre a possível paternidade de mais um filho do jogador de futebol Neymar Jr. seguem a todo vapor. Segundo o colunista Leo Dias, a suposta mãe do terceiro filho do atleta, Amanda Kimberlly, deixou de seguir o atleta nas redes sociais.

A decisão dela de interromper a conexão com o jogador ocorreu logo após ele ser visto em uma festa com sua ex-namorada, Bruna Biancardi, que é a mãe de Mavie.

Kimberlly é modelo, mas mantém um perfil discreto nas redes sociais. Ela ainda não foi vista publicamente ao lado de Neymar. Até o momento, o jogador não se pronunciou sobre a especulação de um terceiro filho em gestação.