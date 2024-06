Suzane, ex-Richthofen, vai com marido e filho à festa junina

Suzane Louse, Felipe Zechini Muniz e filho do casal - Foto: Reprodução | Jornal de Bragança

Neste sábado, 15, a ex-Richthofen, Suzane Louse Magnani Muniz, foi vista na festa junina da enteada neste, em Bragança Paulista, em São Paulo. Condenada por matar os próprios pais há pouco mais de 20 anos, ela conseguiu progressão para cumprir a pena em liberdade desde 2023.

Suzane estava acompanhada de seu marido, Felipe Zechini Muniz, e do filho do casal. De acordo com a fontes do Jornal de Bragança, eles chegaram às 14h no local e foram reconhecidos pelas pessoas presentes, mas não chegaram a ser assediados..

“Ela estava alegre, filmou a dança da enteada, comeu pizza, deu mama para o seu filho. Tudo normal, igual as outras pessoas que estavam lá”, contou a fonte, que ainda disse que a família foi embora do local por volta das 16h30.