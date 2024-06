Talarico? Influenciador expõe flerte de Neymar com sua namorada | A TARDE

Neymar segue se envolvendo em polêmicas e voltou a ser assunto nas redes sociais, após história com o influenciador internacional e boxeador Bryce Hall, conhecido por seus vídeos no TikTok e no Youtube. O influencer expôs o brasileiro, afirmando que ele mandou uma mensagem comprometedora no inbox da sua namorada, Mikaela Lafuente, no Instagram.

"Neymar entrou na DM da minha garota, com uma esposa e filhos. Talvez ele só quisesse jogar futebol comigo entrando em contato com ela, mas não sei", expôs o boxeador em seu perfil no X.

Os internautas logo começaram a comentar o caso: “O Neymar continua se comportando pior que um adolescente”, disse uma não concordando com o comportamento do jogador de futebol. “Isso aqui pra ele é Tinder”, escreveu outra.

Há também quem defenda o jogador brasileiro e dispara: “Por nada, não. Nem gosto do Neymar, mas, dessa vez, não teve como defender a mina. Parece perfil de mulher que vende conteúdo adulto”, encerrou.

Publicações relacionadas