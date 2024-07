Tati Machado é a campeã do Dança dos Famosos 2024

Dupla campeã das Danças dos famosos Tati Machado e Diego Maia - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Neste domingo, 07, aconteceu a final da Dança dos Famosos e a dupla Tati Machado e Diego Maia, com uma apresentação de samba e tango, ganharam o troféu no programa Domingão com Huck.

Após as apresentações e votação dos jurados, plateia e público de casa, o resultado final surpreendeu: Tati Machado e o ator Amaury Lorezo terminaram exatamente com a mesma pontuação. O desempate veio com a soma dos votos de quem votou de casa, e a apresentadora venceu por apenas um décimo de diferença.

Amaury Lorezo e Camila Lobo, terminaram na segunda colocação com 138,9 pontos. Lucy Alves, com Fernando Perrotti, conquistaram a terceira posição, com 138,5 pontos.

Bastante emocionada, Tati relembra que, há um ano, viralizou nas redes sociais com uma dancinha que “abriu várias portas” para ela. Vale lembrar que a apresentadora já trabalhou nos bastidores do Domingão; por isso, sonhava em participar da Dança dos Famosos.

“Dancinha que mudou a minha vida. Só quero agradecer a todos que estiveram com a gente nesta jornada. E dizer que o corpo que dança é o seu corpo”, comemorou.

“Também agradecer o meu professor, que é o melhor professor do mundo: Diego”, completou Tati.

Na final, todo o elenco da temporada esteve presente no palco: MC Daniel, Lexa, Matheus Fernandes, Juliano Floss, Bárbara Coelho, Gabriela Prioli, Talitha Morete, Samuel de Assis, Enrique Díaz, Henri Castelli, Klara Castanho, Bárbara Reis e Micael Borges.