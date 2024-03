Thomaz Costa agride filho de Otávio Mesquita:'foi só para vender luta' | A TARDE

Thomaz Costa perdeu a cabeça e acabou agredindo o filho do apresentador Otávio Mesquita, Luiz Otávio Mesquita, na última quinta-feira, 22. os dois precisaram ser contidos durante a participação no "Fight Music Show", evento de entretenimento e esporte. Eles têm uma luta marcada para o próximo sábado, 24.

Durante o encontro entre os dois, o ator e influenciador Thomaz Costa disse que Luiz Otávio era "mais baixinho do que imaginava". Thomaz ainda deu um soco no peito do adversário do evento.

Justificativa

Após o episódio, Thomaz afirmou que tudo não passou de um "trashtalk", estratégia usada para a promoção da luta e do evento esportivo.

"Foi pensando em vender a luta e, quando aceitei lutar com ele, eu nem sabia quem era. Agora tem pessoas querendo que ele bata em mim, tem pessoas querendo que eu bata nele, a gente cria isso, faz parte, isso se chama trashtalk, mas fiz apenas pensando em vender a luta", disse.





Reprodução / Redes sociais