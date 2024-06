Tia Má denuncia intolerância com Pedra de Xangô: "Pichada com Jesus" | A TARDE

Maíra Azevedo, também conhecida como Tia Má, surgiu revoltada na manhã desta segunda-feira, 3, nas redes sociais, ao denunciar um novo caso de intolerância religiosa na Via Metropolitana de Salvador.

A jornalista relatou que um espaço sagrado para as religiões de matriz africana foi alvo de vandalismo, onde uma pedra de Xangô foi pichada com o nome de Jesus.

"Vocês estão vendo as oferendas que as pessoas colocam. Comumente, essa pedra é pichada colocando Jesus, e a questão aqui não é porque colocaram Jesus, mas é a necessidade de ser intolerante e desrespeitar a fé. Se sabe que aqui é um espaço sagrado para o povo de axé, onde a gente cultua Xangô, por que fazer essa perversidade?", questionou Tia Má.

Em seguida, a jornalista falou sobre a importância do respeito entre as diferentes crenças religiosas. "Imagine se a gente chega num templo religioso das religiões neopentecostais e coloca uma oferenda, coloca um ebó. A gente precisa aprender a respeitar, não é tolerar, é respeitar", acrescentou.

Por fim, Tia Má fez um apelido pedindo por amor e respeito para com as religiões de matriz africana. "Que Jesus mesmo coloque amor no coração de quem não consegue respeitar a fé do outro. A questão não é Jesus, a questão é que não conseguem respeitar quem cultua Xangô", finalizou.

