Tiago pediu trabalho espiritual para Neymar "quebrar financeiramente"

O ex-A Fazenda Tiago Ramos pediu um trabalho ao religioso Pai Diego de Maria Mulambo um trabalho para que Neymar tivesse um rombo financeiro. A informação foi divulgada pelo próprio Pai Diego.

Segundo Diego, Tiago Ramos tem 'rixa' com o pai de Neymar e gostaria de ver o 'Neypai' preso. "Eles não se dão. E pediu que houvesse uma desgraça na família. Ele estava com sangue nos olhos", afirmou Pai Diego ao canal do Bruno Di Simone, no YouTube.

A entrevista vai ao ar nesta terça-feira, 18, mas um trecho foi antecipado pela colunista Fábia Oliveira. Segundo ela, o apresentador questionou a pai Diego se ele fazia esse tipo de trabalho.

"Faço. Assim, na vida a gente lida com os dois lados, o positivo e negativo. Eu não tenho como destruir nada, além daquilo que a pessoa mereça", respondeu.

Ele afirmou ainda -e mostrou um print do comprovante- que Tiago Ramos pagou R$ 200 mil por quatro trabalhos. Um de amarração, para ter de volta Nadine Gonçalves, mãe do jogador; outro para separar Neymar e Bruna Biancardi; o terceiro foi para o pai do jogador ser afastado da família e preso; e o último, para Neymar "quebrar financeiramente".

Pai Diego afirmou ainda que não pediu o valor pago, mas sim, Tiago Ramos ofereceu.

“Ele queria se vingar do pai do jogador. Não que eu tenha cobrado esse valor. Ele pediu ‘eu quero que o senhor faça, te dou uma oferta e faço publicidade’. Foi ele quem falou, disse que me colocaria na mídia e eu falei que não precisava. Porém, no dia seguinte, o assunto já estava em todo lugar”.