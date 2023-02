Tiago Ramos se desculpa por xingar a mãe de Neymar: "Não deveria"

O ex-A Fazenda Tiago Ramos usou as redes sociais nesta terça-feira, 28, para se desculpar por ter xingado a mãe de Neymar, Nadine Gonçaleves, nesta segunda-feira, 27. A retratação é feita por recomendação de Deolane Bezerra, colega e aliada de Tiago no reality rural.

"Tô vindo aqui pra falar sobre um assunto que está rodando não só o Brasil. Tenho que pedir desculpa e perdão à pessoa que eu citei o nome, sobre a coisa que eu não deveria ter falado, porque é um problema meu", começou Tiago.

"Não tenho muita coisa para falar, só pedir desculpa mesmo, que a vida siga normal e pronto. Já sei os haters que eu tô sofrendo, muita mulher. Nunca me chamou tanta mulher! Dessa vez tão me chamando. Eu entendo, sim, se eu fiz merda eu tenho que aceitar. Então é isso, tô aqui me retratando, tentando resolver essa situação com as minhas palavras", disse Tiago.

Ao aconselhar Tiago, Deolane disse que ele deveria parar de beber e de "dar palco" aos outros. "Para de beber e para de dar palco pros outros, meu! Vê tudo o que você está conquistando, Deus está te abençoando. Você está realizando seus sonhos, dando uma vida boa para sua família. Vai ficar aí dando palco para fofoca? Errou, moleque. Vida que segue".

Confira um trecho da live.