Tom Cruise termina namoro com socialite russa após conhecer os filhos | A TARDE

Tom Cruise terminou seu relacionamento com a socialite russa Elsina Khayrova, supostamente poucos dias após conhecer seus filhos. O romance começou em dezembro do ano passado, quando foram vistos juntos em uma festa privada em Londres.

De acordo com o The Sun, Cruise decidiu "esfriar" o romance, mas queria continuar amigo de Khayrova, já que viviam no mesmo prédio em Londres.



Uma fonte afirmou que não há ressentimentos entre eles e que o relacionamento simplesmente seguiu seu curso.

A separação acontece após relatos de que Cruise conheceu os filhos de Khayrova, fruto de seu casamento anterior com o oligarca russo Dimitry Tsvetkov.

Segundo uma fonte do Page Six, Cruise tem passado noites no apartamento de Khayrova, mas o casal evitava ser fotografado junto para manter a privacidade.