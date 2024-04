Um ano depois, Rodrigo Godoy pede desculpas a Preta Gil | A TARDE

Um ano depois, Rodrigo Godoy pediu desculpas a Preta Gil. Em 2023, enquanto a cantora passava por tratamento contra o câncer, descobriu que Rodrigo a traía com sua personal stylist.

"Respirando fundo para trazer literalmente do fundo esse momento. Venho pensando há um bom tempo para decidir se eu faria ou não faria [o vídeo]. Fui atrás das minhas orientações para saber se deveria fazer, se não deveria fazer. E, caso eu fizesse, que eu conseguisse me expressar da melhor forma possível, expressar meus sentimentos, expressar minhas angústias, meus desejos e falar de um assunto que eu confesso que eu nunca imaginei que eu viesse falar sobre isso publicamente", iniciou Godoy.

"Hoje eu consigo entender completamente as pessoas que passam por coisas pesadas e tentam contra a própria vida. É terrível. A internet tem um poder absurdo que as pessoas deveriam usar com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de cautela, sim".

"Infelizmente o tempo não anda para trás para que eu consiga viver um momento já vivido e viver de uma forma diferente, de uma forma que eu acredito hoje como deveria ser, como deveria ter sido. Uma forma mais honesta, mais justa".

Vale pontuar que este pedido de desculpas não é gratuito. Segundo a colunista Fábia Oliveira, Rodrigo estaria confirmado no 'A Grande Conquista', reality da Record TV que estreia em abril.

