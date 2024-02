"Vai ser cobrado e da melhor forma", promete Polly sobre Zé Paredão | A TARDE

A briga entre os cantores Oh Polêmico e Zé Paredão chegou ao ápice nesta quarta-feira, 24, após Polly se pronunciar publicamente pela primeira vez depois que um vídeo da sua atual companheira, a dançarina Natalya Nery, fazendo sexo com Zé Paredão ter circulado na internet.

>>> Entenda briga entre Oh Polêmico e Zé Paredão

Segundo Oh Polêmico, o cantor teria decido levar uma briga entre os dois para o lado pessoal e enviou a gravação para amigos no WhatsApp, e vai arcar com as consequências dessa suposta atitude.

“A cada lágrima que você derramou dela e do filho dela ontem, tá ligado? Da família dela ontem, vai ser cobrado e da melhor forma, tá ligado?”, prometeu Oh Polêmico.

No entanto, o pagodeiro afirmou que não iria fazer nada contra a integridade de Zé Paredão: “Eu poderia ontem pegar meu carro, moto, e ir atrás de você, mas não vou fazer isso não [...], Carnaval chegando, as coisas acontecendo aí, não vou deixar estragar tudo não”.

Zé Paredão nega ter vazado vídeo

Apesar das acusações do cantor Oh Polêmico, Zé paredão nega ter publicado o vídeo íntimo com Natalya Nery. Em sua defesa, ele declarou que a dançarina filmou o ato sexual e apenas ela tem acesso ao arquivo e que registrou um boletim de ocorrência na 4ª DT de São Caetano.

"Só ela tinha o vídeo, e quem tem que tomar as providências é ela e ele lá. E eles se resolvam, eu não entro em nada. Imagina aí, eu estou em um relacionamento, eu namoro, eu vou chegar e fazer uma parada dessa? Não tem lógica”, disse ele ao repórter Fábio Silva, da página Baianidade TV.

O Portal MASSA! e a coluna Sabendo com Vini entraram em contato com o cantor Oh Polêmico, o cantor Zé Paredão e a dançarina Natalya Nery para falar sobre o assunto, mas não obtiveram retorno até a publicação desta matéria.