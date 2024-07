Valesca Popozuda revela que já morou na rua após término

Valesca contou que trabalhou em restaurante e posto de gasolina - Foto: Divulgação

A cantora Valesca Popozuda falou sobre as dificuldades que enfrentou antes da fama. Em entrevista ao jornal Extra, a artista disse que já comeu restos de comida na rua. “Saí de um relacionamento porque me sentia sufocada. Não podia sair com minhas amigas nem ir a um shopping, por exemplo. Fui viver com as meninas, mas cheguei a morar na rua, quando tentamos mudar para o Estácio”, contou.

“A gente ia alugar um quarto na casa de um cara, mas o espaço já estava ocupado. Não sobrou outra opção. Dois dias depois, conseguimos um lugar pra ficar. Minha amiga trabalhava num restaurante, e eu esperava ela chegar com o resto de comida para eu comer. Depois, comecei a trabalhar sem saber o que seria meu destino”, revelou.

Na ocasião, Valesca contou que trabalhou em restaurante e posto de gasolina. “Me encantei pelo mundo artístico. Só não consegui continuar porque engravidei e, como era uma gestação de risco, tive que ficar com minhas pernas para o alto sem fazer esforço. Depois que o Pablo nasceu, voltei a trabalhar no posto de gasolina e também vendia coisas de casa para complementar a renda”, continuou.

A artista também abordou as dificuldades que enfrentou para criar o filho. “Eu não tinha como dar um leite para meu filho. Não tinha fralda. Tinha que lavar os panos para o Pablo usar. Busquei uma instituição que me dava uma cesta básica a cada 15 dias. Chegava em casa feliz com o saco de mantimentos”, completou.